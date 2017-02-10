Земельный вопрос

Многодетные ямальцы выбывают из очереди, не дождавшись земли

В Законодательном Собрании округа снова работают над вопросом о предоставлении земли многодетным. Дело в том, что многие ямальцы теряют право на участок под индивидуальную застройку, так и не дождавшись своей очереди. Ведь в региональном законе сказано, что получить землю могут только те многодетные семьи, в которых не менее трех детей являются несовершеннолетними. Исключением являются дети до 23 лет, которые проходят очное обучение и не вступили в брак. Как отметила председатель комитета по социальной политике и ЖКХ Елена Зленко, очередь по выделению участков продвигается медленно, дети растут и некоторые семьи, таким образом, теряют право на надел. Участники заседания согласились, что необходимо внести коррективы в региональный закон для защиты интересов подобных семей. Но поскольку вопрос очень бюджетоемкий, быстро это сделать не получится.