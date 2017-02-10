День открытых дверей

В перинатальном центре ждут гостей

День открытых дверей состоится здесь 12 февраля. В конференц-зале центра заведующие отделениями расскажут о медицинских услугах, которые оказывают в учреждении. В частности, о перспективах лечения бесплодия, диагностике и вынашивании беременности, а также о том, как выхаживают детей с экстремально низкой массой тела. Выступления врачей будут подкреплены соответствующими видеороликами.

Как отметил главный врач ЦГБ Ноябрьска Олег Шалаев, перинатальный центр сегодня – самое высокотехнологичное медучреждение округа. И врачи хотели бы донести до горожан информацию о его возможностях и предназначении.