Подготовка началась

10 сентября – единый день голосования

На Ямале началась подготовка к следующим выборам. Этот процесс в режиме видео-конференц-связи сегодня обсудили руководитель окружного избиркома Андрей Гиберт и председатели территориальных комиссий.

Единый день голосования намечен на 10 сентября. В этот день в округе пройдет 68 различных кампаний. В том числе и дополнительные выборы депутата Заксобрания по Новоуренгойскому избирательному округу.

А в 2018-м пройдут выборы президента страны.

Уже сейчас территориальные комиссии приступают к обучению специалистов, которые будут работать на избирательных участках. Им предстоит детально изучить законодательство и до автоматизма отработать сам процесс голосования.

Добавим, в 2016-м в избирком поступило 44 обращения о нарушениях избирательного законодательства. Конкретно по Ноябрьску ни в ходе голосования, ни при подведении итогов выборов жалоб не поступало.