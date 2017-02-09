Танго в Ноябрьске

Аргентинский танец завоёвывает популярность

Танец страсти, танец, который нельзя прочувствовать в одиночестве, в нем обязательно должны быть двое: мужчина и женщина. С каждым годом армия поклонников аргентинского танго растет. В России столицей этого танца стал Санкт-Петербург, последователи есть практически в каждом уголке страны, в том числе и в Ноябрьске.

Второй год в Спортивно-оздоровительном комплексе работает студия, где учат правильным шагам и объятиям, учат чувствовать музыку и партнера. Преподаватель – Ольга Борисова. Пока учеников 20 – это мужчины и женщины от 30 до 50 лет. Ограничений по возрасту или физической подготовке для желающих танцевать нет. Базовый курс состоит из 16 занятий.

Удивительно, но сегодня в студии мужчин больше, чем женщин. В танго четко распределены роли. Мужчина главный, он выводит рисунок танца, женщина лишь следует за ним. Партнерше важнее не заучивать шаги, а быть настоящей женщиной, идущей за мужчиной, чувствующей его.

Танго – это еще своего рода и психотерапия. Люди, которые начинают танцевать, становятся увереннее в себе, у них расправляются плечи, и у многих, говорит Ольга Борисова, впоследствии складывается личная жизнь.