На концерт – бесплатно

Определены обладатели пригласительных билетов на выступление Владимира Кузьмина

Розыгрыш проводил телеканал «НОЯБРЬСК 24». Три победителя были выбраны при помощи генератора случайных чисел.

Напомним, для участия в акции необходимо было быть подписчиком официальной группы телеканала «НОЯБРЬСК 24» в социальных сетях и сделать репост записи о розыгрыше.

Обладателями пригласительных билетов среди пользователей «ВКонтакте» стали Елена Новикова и Марина Трушенкова. В «Одноклассниках» удача улыбнулась Татьяне Любомирской. Свой приз – пригласительные билеты на концерт народного артиста России Владимира Кузьмина – победители могут получить в редакции телеканала «НОЯБРЬСК 24» по адресу: пр-т Мира, 78в.