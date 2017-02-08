Документ уклониста

Справку формы 1/У получили 38 ноябрьцев

Такой документ выдают молодым людям, которые до 27 лет не прошли службу в армии по неуважительным причинам, иначе говоря – уклонистам.

Напомним, в 2014 году приказом Минобороны было утверждено новое положение о воинском учете. Согласно ему, с прошлого года тем, кто уклонялся от призыва, на руки выдают не военный билет, а специальную справку.

Такой документ накладывает определенные ограничения при трудоустройстве. По словам военкома Ноябрьска и Муравленко Владимира Миренского, со справкой не возьмут на муниципальную или государственную службу. Не жалуют уклонистов и на многих предприятиях.