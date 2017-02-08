Из льготников – в должники

Больше 750 жителей Ноябрьска лишились жилищно-коммунальных выплат

Причиной стали долги за коммуналку. Право на компенсацию расходов на ЖКУ имеют льготные категории населения. В Ноябрьске таких свыше 14 тысяч человек. С 1 января претендовать на эту меру соцподдержки могут только те, у кого нет задолженности по оплате коммунальных услуг. В ближайшее время должники получат уведомление о приостановке выплат. Однако возобновить компенсацию можно. Для этого собственнику нужно либо оплатить задолженность, либо заключить соглашение о поэтапном погашении долга с управляющей компанией.