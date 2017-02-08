Бесплатно и навсегда

Программу приватизации сделают бессрочной

Бесплатную приватизацию, похоже, сделают бессрочной для всех граждан. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении. Ранее это право депутаты собирались оставить до 2020 года. Причем только для крымчан, сирот и жителей аварийных домов.

Как поясняют парламентарии, новое решение было принято после многочисленных обращений граждан. Особенно просили оставить бесплатную приватизацию обитатели ведомственных общежитий и военных городков.

Напомним, в целом программа действует уже 26 лет. За эти годы в России было приватизировано почти 30 миллионов жилых помещений. Это 80% от общего количества госжилья. В Ноябрьске за это время в частные руки перешло почти 32 тысячи квартир.