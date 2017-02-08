Спрос не равен предложению

Почему в Ноябрьске вакансий больше, чем безработных?

Ситуация на рынке труда в Ноябрьске остается стабильной. Сейчас в банке вакансий чуть более тысячи позиций. В основном это рабочие профессии: машинисты, повара, электромонтеры. Кроме того, есть потребность в бухгалтерах, медицинском персонале и инженерах. В то же время на учете в центре занятости состоит 631 безработный. Это на 50 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная причина, по которой люди не могут трудоустроиться, – несоответствие между требованиями работодателей и навыками соискателей.