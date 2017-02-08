В помощь матерям

Размер декретных выплат вырос

В округе увеличился размер материнских пособий. С 1 февраля проиндексированы выплаты по беременности и уходу за ребенком.

Напомним, мамам по случаю рождения ребенка положено несколько видов социальной поддержки. Беременным женщинам выплачивается пособие за раннюю постановку на учет. С учетом индексации оно составит 919 рублей. Также предусмотрена единовременная выплата при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за малышом до достижения им полутора лет. После индексации максимальный размер пособия по беременности и родам, к примеру, составляет 266 тысяч рублей. Выплата при рождении ребенка – 24 525 рублей.