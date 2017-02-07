Моцарелла по-русски

Российских сыров стало больше

Доля российских сыров в магазинах в 2016 году достигла 75%. А в перспективе эта цифра должна вырасти до 90%. Об этом на съезде производителей молока сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Он отметил, что российские производители успешно заместили иностранных на рынке сыров и в дальнейшем будут наращивать свою долю. Причем «перевооружить» молочную отрасль Россия должна в течение пяти-семи лет, а ориентироваться в этом деле надо на Белоруссию. Одна из важных задач на ближайшие годы - увеличить производство молока.