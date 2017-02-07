Штрафы для водителей могут вырасти

В Госдуму внесён законопроект

Премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект об увеличении административной ответственности для водителей. Документ предполагает ужесточение наказания для тех, кто не уступает дорогу пешеходам и велосипедистам, – до 2,5 тысячи рублей. Сейчас штраф за подобное нарушение составляет полторы тысячи.

В качестве обоснования необходимости такой меры кабинет министров указывает на высокую травмоопасность таких нарушений. По данным статистики, количество ДТП на пешеходных переходах год от года не снижается. В 2015 году, как и в 2014-м, их было почти 20 тысяч по стране.