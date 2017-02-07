ЕГЭ для родителей

Ноябрьцы сдали экзамен по русскому языку

Родители ноябрьских школьников приняли участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» и на себе испытали процедуру сдачи ЕГЭ по русскому языку. В Ноябрьске такой эксперимент прошел впервые. Желающих участвовать в нем оказалось больше двух десятков.

Провести ЕГЭ для родителей – идея Рособрнадзора. Раньше подобные эксперименты уже были, но проходили в отдельных школах страны. В этом году впервые решено сделать образовательную акцию общероссийской и провести в один день.

Результаты демонстрационного экзамена будут известны уже в ближайшие дни. Правда, в общественном доступе их не будет. Ведь задача организаторов в данном случае – дать прочувствовать атмосферу ЕГЭ, а не проверить знания участников.