Губернатор Дмитрий Кобылкин сдал ЕГЭ

На Ямале прошла акция «День сдачи ЕГЭ родителями»
К акции присоединились 300 ямальцев. Ее главной целью было познакомить родителей с правилами и порядком проведения выпускных экзаменов.
Короткий ЕГЭ вместе с сыном-выпускником сегодня написал и Дмитрий Кобылкин. Свои знания также проверили заместитель губернатора округа Татьяна Бучкова с дочерью, директор департамента образования региона Марина Кравец.
Как отмечают в пресс-службе окружного правительства, экзаменационные материалы для сегодняшнего экзамена приближены к реальным ЕГЭ. Результаты этого испытания добровольцы смогут узнать в течение ближайших двух дней.
Фото с сайта правительства ЯНАО.