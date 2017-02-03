Вместо санатория – онкоцентр

Реконструкцию «Озёрного» планируют начать уже в 2018 году

Городскую здравницу закрыли летом 2016 года. «Озерный» было решено перепрофилировать под окружной онкологический центр. Департамент здравоохранения Ямала уже занимается проработкой этого вопроса. Утверждено задание по проектированию. В скором времени будет размещен конкурс на выполнение проектно-изыскательных работ. Известна начальная сумма контракта. Она составляет 17 млн рублей. По итогам аукциона и будет определен проектировщик.

Планируется, что обустройство онкологического центра пройдет в два этапа. На первом проведут реконструкцию здания «Озерного». В нем расположится консультативно-диагностическая поликлиника и стационар. Вторым этапом станет возведение нового корпуса. В нем разместится отделение лучевой терапии и диагностики.