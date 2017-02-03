Награды для юных талантов

В округе определили получателей губернаторских стипендий

В ЯНАО определили самых талантливых воспитанников школ искусств. Одним из основных критериев отбора на получение стипендии являются победы в окружных, всероссийских и международных творческих конкурсах. В целом на денежное вознаграждение претендовали 95 кандидатов, но только 30 из них в итоге стали стипендиатами. В течение года ребята будут ежемесячно получать по тысяче рублей.

Получать стипендии губернатора будут и пятеро воспитанников ноябрьских школ искусств. Это учащиеся ДШИ им. П.И. Чайковского Валерия Иваненко, Анна Кокоталкина и Ксения Шевченко, учащийся ДМШ № 3 Юсиф Исаев, учащаяся ДМШ № 2 им. В.А. Коха Елизавета Демидова.

На фото Валерия Иваненко и Анна Кокоталкина.

Фото ДШИ им. П.И. Чайковского.