Новые фонари и светофоры

Планы по благоустройству города озвучили в администрации

На благоустройство города, куда входит в том числе и повышение уровня безопасности на дорогах, в этом году потратят свыше 120 миллионов бюджетных средств. Большая часть – 73 миллиона – это средства окружного бюджета. Почти треть от общей суммы запланированных расходов направят на улучшение качества уличного освещения. Речь о новых фонарях на 20 пешеходных переходах. Появится освещение на трассе, что ведет от 102-й Мехколонны в сторону поселка Железнодорожников. На содержание дорог запланировано потратить 257 миллионов рублей, за счет которых будет изготовлен проект на капитальный ремонт моста на промзону и моста через реку Нанк-Пех. Планируется и установка четырех новых светофоров: на перекрестках Космонавтов – Республики, Мира – Северная, Лиственная – Муравленко и Лиственная – Киевская.