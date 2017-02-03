«Двор без наркотиков»

Начался приём заявок на турнир по мини-футболу

В Ноябрьске стартовал прием заявок на турнир по мини-футболу «Двор без наркотиков». Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» проводит соревнования уже 11 лет в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Уже заявились спортсмены из команды «Газпром нефть». Они футболисты хоть и юные, но опытные. Тем не менее к турниру «Двор без наркотиков» готовятся основательно. Без боя им еще никто не сдавался. Дворовые команды собираются по-особому принципу. Времени подготовиться у участников турнира будет достаточно.

«Двор без наркотиков» стартует в 20-х числах мая. Уже известно, что соревнования пройдут на стадионе «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза», в комплексе «Зенит» и на открытых спортивных площадках Ноябрьска.