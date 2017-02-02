Северяне мечтают о Красном море

Вопрос о полётах в Египет решится 8-9 февраля

Жители Севера для отдыха выбирают, в первую очередь, теплые края. И с нетерпением ждут, когда власти страны разрешат летать в Египет. Турменеджеры уверяют, об отдыхе на берегу Красного моря спрашивает едва ли не каждый второй клиент. Особенно в зимние месяцы. Египет привлекает низкими ценами, теплым климатом и хорошим сервисом. Альтернативой, правда, более дорогой, сейчас могут быть лишь Таиланд и Вьетнам.

Представители турбизнеса надеются на окончательное решение египетского вопроса 8-9 февраля, когда аэропорты курорта пройдут проверку российскими экспертами. В случае положительной оценки авиасообщение между странами может возобновиться в конце месяца.