Архив по всем правилам

Сотрудники архива провели ежегодное совещание

Почти 40 тысяч документов и 2,5 тысячи фотографий хранятся в фондах муниципального архива Ноябрьска. И фонды эти пополняются еженедельно. Информацию подают управления, департаменты, образовательные организации и коммерческие предприятия. О том, какие данные и в каком виде должны подавать и хранить делопроизводители, сегодня говорили на совещании в городской администрации. Сотрудники архива напомнили, как важно правильно заполнять документы. Ведь порой от одной ошибки в цифре или букве в дальнейшем зависит судьба человека. Например, при назначении пенсии и во время сбора информации о трудовом стаже.