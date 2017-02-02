Ямал туристический

Более 100 тысяч человек посетили округ в 2016 году

На Ямал туристы едут поохотиться и порыбачить, заняться экстремальными видами спорта и посетить стойбища оленеводов. Особой популярностью пользуется День оленевода, на который съезжаются сотни гостей со всех уголков России и даже зарубежья.

Ноябрьск один из первых ямальских городов, где был создан координационный совет по содействию развитию туризма. В его состав вошли представители администрации, общественники и предприниматели. Общее направление уже выбрано. Ставку сделают на событийном туризме. Практика показывает, на крупные мероприятия в Ноябрьск съезжаются тысячи людей. Только в прошлом году город посетили 13 тысяч человек.