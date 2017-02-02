Заседание правительства ЯНАО

Обращения граждан необходимо рассматривать в срок

Актуальные вопросы по стабильному развитию региона обсудили на заседании правительства округа. Его провел Дмитрий Кобылкин. А доклад об итогах работы по обращениям граждан за прошлый год представила замгубернатора, руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь. По ее словам, в адрес губернатора и членов правительства поступило около 7 тыс. обращений, это третья часть от общего количества по округу. В сравнении с 2015 годом показатель уменьшился на 3,5%. Наталия Фиголь отметила, что этому способствует повышение правовой грамотности и информированности населения, а также активная деятельность представителей и приемных губернатора в муниципалитетах. С 2017 года работа с обращениями граждан будет проводиться в рамках проекта «Чиновник открытый». Замглавы региона добавила, что на портале государственных и муниципальных услуг округа разработана и действует обновленная версия интернет-приемной, которая позволяет гражданам через «Личный кабинет» отслеживать ход рассмотрения обращений.

Фото с сайта правительства ЯНАО.