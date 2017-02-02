Долги не красят

Около 40 предприятий на Ямале не платят зарплату работникам

Ямальские предприятия-должники по итогам прошлого года выплатили почти 800 млн рублей. И таким образом погасили долги по зарплате перед 6 тысячами работников. В настоящее время, по данным пресс-службы окружного правительства, задержка зарплаты отмечается на 37 ямальских предприятиях. В основном в строительной сфере. Большая часть организаций находится в процедуре банкротства, у остальных сформированы планы погашения задолженности, за выполнением которых осуществляется строгий контроль.