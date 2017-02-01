Пенсионные надбавки

Большинство ноябрьских пенсионеров получили выплаты в 5 тысяч рублей

Более 32 тысяч ноябрьских пенсионеров получили единовременную выплату в пять тысяч рублей. Доставка проходила с 3 по 28 января. Большинству горожан денежные средства перечислили на банковские карты, более полутора тысяч пенсионеров получили их на «Почте России». Правда, 84 пенсионерам средства так и не были выданы, потому что их не было в городе в расчетный период. Свои пять тысяч горожане получат в феврале вместе с другими выплатами.

Напомним, единовременная выплата пенсионерам была назначена вместо очередной индексации пенсий в 2016 году. И к слову, первая в этом году индексация ежемесячных выплат назначена на 1 февраля. Пенсии выросли на 5,4 процента.