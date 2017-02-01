«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» испытал PDC-долото с первым российским поликристаллическим алмазным резцом

На Вынгапуровском месторождении «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» в Ямало-Ненецком автономном округе успешно проведены опытно-промышленные испытания долота PDC с первым отечественным поликристаллическим алмазным резцом. Инструмент, разработанный самарской компанией «ВолгаБурСервис», предназначен для бурения вертикальных, наклонно направленных и горизонтальных скважин в мягких породах с пропластками пород средней твердости. Это соответствует условиям строительства большей части скважин Ноябрьского региона ЯНАО.

Испытания показали высокую износостойкость нового оборудования. Опытный участок скважины длиной 2237 м долото прошло без повреждений и потери резцов, продемонстрировав хорошую управляемость и высокую механическую скорость проходки.

В настоящее время «ВолгаБурСервис» для «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» изготавливает два аналогичных инструмента. В начале февраля опытно-промышленные испытания долота PDC с отечественным поликристаллическим алмазным резцом будут продолжены на Ярайнерском месторождении, которое имеет более сложную геологическую структуру. ОПИ будут проведены с целью определения максимальной общей проходки и качества управляемости. После подтверждения успешности проведенных испытаний данная практика будет предложена для внедрения в производственную деятельность добывающих предприятий «Газпром нефти».

«Замещение импортных образцов нефтепромыслового оборудования идет быстрее, чем предполагалось ранее. Уже сегодня технологии, применяемые в бурении, – это в основном отечественные разработки. Они не уступают импортным аналогам и, более того, превосходят их как по технологическому исполнению, так и по достигнутым результатам», – сказал генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков.

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PDC-долото (Polycrystalline Diamond Bits) – породоразрушающий инструмент с корпусом из особо прочной стали, армированный алмазными поликристаллическими резцами и твердосплавными вставками. Такая конструкция обеспечивает многократное увеличение срока службы PDC-долот по сравнению с традиционными инструментами.