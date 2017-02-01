За заслуги перед Отечеством

К 23 февраля ряд горожан получит денежные выплаты

Более девяти сотен человек в Ноябрьске получат по 1000 рублей к Дню защитника Отечества. Эта материальная помощь предназначена для ветеранов, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. Выплата поступит к ним на счета в канун праздника.

Кроме того, управление соцзащиты населения предупреждает тех, кто получает ежемесячную материальную помощь за особые заслуги перед округом, о необходимости пройти перерегистрацию до конца марта. Это касается более 130 жителей города.