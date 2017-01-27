Работа ДРСУ на контроле

Госавтоинспекция недовольна качеством уборки улиц

Дорожники получили ряд замечаний от Госавтоинспекции относительно качества очистки городских улиц.

Замечания подрядной организации были озвучены еще 24 января. ДРСУ дали время на устранение, однако в ходе проверки выяснилось, что не все промахи дорожники поспешили исправить. Все нарушения были зафиксированы, и сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой и будет принято решение.

Добавим, с начала года службой дорожного надзора ГИБДД было выдано 26 предписаний с требованием устранить недостаки по очистке городских улиц. Большинство из них выполнены.

«Если после выдачи предписания не будет производиться выполнение, соответственно накладывается повторный штраф, выдается повторное предписание с последующим обращением уже к владельцу дороги или в органы прокуратуры», – комментирует ситуацию старший госинспектор дорожной инспекции Владимир Каравайцев.