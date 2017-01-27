Необычные уроки в школах

Ветераны боевых действий рассказали школьникам о войне

Ветераны боевых действий сегодня провели необычные уроки, они рассказали школьникам о войне.

Акция стартовала в декабре прошлого года в микрорайоне Вынгапуровском, а сегодня прошла в школе № 7. Участники военных сражений, труженики тыла разных лет, а также священнослужители рассказали не только о том, почему стоит защищать границы своей страны, какие разрушения приносит война, но и что необходимо для поступления на военную службу. Акция сегодня была особенно символичной, потому что приурочена к памятной дате – 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда.