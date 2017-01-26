Деньги на жильё

На Ямале молодым семьям выделят 16 миллионов рублей

Ямал получит почти 16 млн 700 тысяч рублей на жилье молодым семьям. Деньги на улучшение жилищных условий поступят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовано сайте Правительства России.

Средства выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», согласно которой предусмотрено предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, могут рассчитывать на выплаты в размере не менее 35 процентов от стоимости жилого помещения. Тем, у кого еще нет детей, государство оплатит не менее 30 процентов расчетной стоимости жилья.

Всего в 2017 году на жилье для молодых семей власти выделили более четырех миллиардов рублей. Деньги распределены между 75 субъектами Федерации. Самую крупную субсидию получит Карачаево-Черкесия – 392 млн рублей.