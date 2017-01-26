Очередная индексация

Пенсии с 1 февраля вырастут на 5,4 процента

С 1 февраля в России проиндексируют пенсии. Страховая часть увеличится на 5,4 процента. Повышение соответствует уровню инфляции по итогам прошлого года.

Очередная индексация коснется неработающих пенсионеров, а также тех, кто получает пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца. Увеличится фиксированная выплата, а также стоимость одного пенсионного балла. Работающие пенсионеры получат коэффициенты по индексации после того, как прекратят свою трудовую деятельность.

Таким образом, средний размер пенсии по старости на Ямале вырастет на 1 149 рублей и составит почти 20 тысяч 800 рублей. Увеличатся в феврале и ежемесячные денежные выплаты у федеральных льготников. Стоимость набора социальных услуг составит 1 048 рублей.

В апреле этого года планируется еще одна индексация, но затронет она не всех, а только тех, кто получает социальные пенсии.