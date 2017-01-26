В «Ноябрьсктеплонефти» назначен новый руководитель

С 25 января 2017 года управляющим директором ООО «Ноябрьсктеплонефть» назначен Александр Петрович Толстых. В 1985 году Александр Петрович окончил Туркменский политехнический институт по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».

Трудовую деятельность А.П. Толстых начал как молодой специалист в 1985 году помощником мастера по ремонту котельных на Марыйской ГРЭС, где проработал до 1992 года, став старшим мастером котельного цеха. В город Ноябрьск Александр Петрович приехал по вызову в 1992 году и был назначен заместителем начальника цеха тепловодоснабжения ПО «Ноябрьскнефтегаз». В 1993 году А.П. Толстых был назначен начальником цеха тепловодоснабжения, в 2000 году – заместителем начальника производства энергообеспечения. В январе 2001 года переведен в Центральный аппарат ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» заместителем начальника управления по тепловодоснабжению – начальником отдела тепловодоснабжения. В июне 2001 года назначен главным инженером Управления «Ноябрьсктеплонефть». С 2003 года в связи с реорганизацией и образованием ООО «Ноябрьсктеплонефть» А.П. Толстых работал в должности главного инженера – первого заместителя управляющего директора ООО «Ноябрьсктеплонефть». В 2002 году А.П. Толстых объявлена Благодарность Министерства энергетики РФ, в 2010 году награжден Почетной грамотой Министерства энергетики РФ.

Справка. ООО «Ноябрьсктеплонефть» – специализированное дочернее предприятие ПАО «Газпром нефть», оказывающее услуги по техническому обслуживанию теплотехнического оборудования, приему и передаче на утилизацию хозяйственно-бытовых сточных вод, производству тепловой энергии и снабжению ею потребителей. Предприятие работает в шести регионах РФ: ЯНАО, ХМАО, Оренбургская, Томская, Тюменская и Омская области. Основными заказчиками услуг являются нефтедобывающие предприятия «Газпром нефти». Численность предприятия более 800 человек.