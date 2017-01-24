Запретная тара

Законодатели взялись за алкоголь в пластике

С начала этого года в России вступили в силу ограничения на продажу алкоголя в пластиковых бутылках. Под запрет попадает спиртное в таре объемом свыше полутора литров. Сейчас действует вето на производство и оптовую продажу пива и других алкогольных напитков в бутылках такого объема. За нарушение закона предусмотрено наказание. Юридическим лицам грозят штрафы до 500 тысяч рублей. Виновные должностные лица заплатят от 100 до 200 тысяч.

В июле алкоголь в пластиковой упаковке свыше полутора литров исчезнет с прилавков. Продавать пиво в двух- и трехлитровых бутылях запретят. Однако наказание за их реализацию законодатели пока не прописали.