Модернизация в каждое отделение

«Почта России» переходит на электронные очереди

В ноябрьских отделениях «Почты России» появятся электронные очереди.

Подобные системы успешно используются во многих офисах банков и муниципальных учреждениях. Они помогают существенно сократить время, которое тратят клиенты в ожидании специалистов.

В Ноябрьске первые аппараты электронных очередей появятся во втором и четвертом отделениях. Их планируют установить во втором квартале этого года.

Всего же в 2017 году электронными системами оснастят более полутора тысяч отделений по всей России.