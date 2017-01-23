Соревнования по пауэрлифтингу

В Ноябрьске состязались 36 спортсменов из разных регионов

В Ноябрьске прошли Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В нашем городе состязания такого уровня проходят впервые. Переговоры об их организации велись в течение двух лет. В результате к нам приехали 36 спортсменов из четырех регионов России: Республики Саха (Якутия), Свердловской области, Югры и, конечно, Ямала.

Борьба шла в весовых категориях от 49 до 110 килограммов. В командном зачете безоговорочную победу одержал Ямал, на втором месте – Республика Саха (Якутия), третье место у Свердловской области. В личном зачете среди женщин победителем стала Ольга Казанкевич (ЯНАО), на втором месте – Марина Галушко (ЯНАО), третье место у Лилии Ильясовой (ХМАО). Среди мужчин первое место завоевал Владимир Балынец (Республика Саха (Якутия), второе место – Карен Абрамянц (ЯНАО) и третье место у Сергея Гловацких (ЯНАО).

Эти соревнования являются необязательными для участия, но важными, потому что открывают новый спортивный сезон.