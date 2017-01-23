Люба вернулась

Мамонтёнок полгода провёл в Канаде

Мамонтенок Люба вернулась домой. Ямальскую достопримечательность увидели более 270 тысяч канадцев. Полгода она была одним из главных экспонатов выставки, которая располагалась в Королевском музее Британской Колумбии в городе Виктория.

За шесть лет Люба преодолела около 90 тыс. километров и побывала в Америке, Японии, Китае, Великобритании, а теперь и в Канаде.

Напомним, детенышу мамонта около 42 тысяч лет, а обнаружили его в 2007 году на берегу реки Юрибей. Сейчас Люба вернулась из «командировки» в Салехард.