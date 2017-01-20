Видеодомофон в каждый детский сад

В школах и садиках усилят меры безопасности

В 2017 году власти будут вплотную заниматься безопасностью образовательных учреждений города. Так, в нескольких детских садах города в декабре уже установили видеодомофоны. Это системы дополнительного контроля доступа в учреждения. Прежде чем войти в садик, родители должны позвонить в звонок и на входе подтвердить свою личность, показав пропуск или паспорт.

Пока такие устройства смонтированы лишь в нескольких садиках. Но до конца года, пообещали в департаменте образования, видеодомофонами будут оборудованы все дошкольные учреждения.

Есть планы усиления безопасности и в отношении школ города. Их будут постепенно оснащать турникетами. Сейчас они уже имеются в пяти школах. Но их установка стоит весьма недешево. А потому в департаменте образования сейчас размышляют насчет источников финансирования их установки во всех общеобразовательных учреждениях.