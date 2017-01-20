Школы и садики без охраны

Подвёл недобросовестный подрядчик

Вместо охранников – гардеробщицы и уборщицы. В школах и детских садах Ноябрьска уже вторую неделю нет специализированной охраны.

Люди в форме вернутся на следующей неделе, пообещали в департаменте образования. Без надзора учреждения оказались потому, что компания, выигравшая тендер в конце декабря, оказалась недобросовестной. И после каникул ответственным лицам пришлось проводить новый конкурс. А пока в каждом учреждении должны обеспечивать безопасность своими силами. Место охранников на входе заняли гардеробщицы, уборщицы и другой персонал.

«Мы заключаем договор со следующим участником аукциона, но на это необходимо время, как минимум 10 суток», – прокомментировал заместитель начальника департамента образования Александр Михайлов.