«Моя семейная реликвия»

До 20 марта можно рассказать об истории своей семьи

Региональный центр патриотического воспитания проводит конкурс творческих проектов среди молодежи «Моя семейная реликвия».

Он приурочен к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поучаствовать могут жители Ямала в возрасте от 14 до 30 лет. Для этого необходимо написать сочинение, создать презентацию или видео о своей семейной реликвии. Также можно рассказать о памятной вещи родственников или даже известных исторических личностей.

Свои работы нужно направить в Региональный центр патриотического воспитания до 20 марта. Итоги конкурса будут подведены в мае 2017 года. Лучшие материалы о семейных реликвиях станут частью экспозиции в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве.