«Самая красивая страна»

Ямальские фото на улицах Москвы

Улицы Москвы украсят работы победителей и финалистов фотоконкурса «Самая красивая страна». Выставочные стенды установят на известных столичных бульварах прямо под открытым небом.

Конкурс проводит Русское географическое общество, а его цель – привлечь внимание к сохранению дикой природы России и воспитать бережное отношение к окружающей среде. Среди работ, которые смогут увидеть жители и гости столицы, две сделаны на Ямале. Снимок «Отопление» фотокорреспондента Дмитрия Ткачука из Тюмени победил в номинации «Народы России», а работа под названием «Меткий бросок» Владимира Алексеева была удостоена приза зрительских симпатий.

Фото Владимира Алексеева «Меткий бросок».