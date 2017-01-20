Половина ямальцев имеют кредиты

Средний долг перед банком 312 тысяч рублей

Специалисты подсчитали, сколько денег россияне задолжали банкам. И вот результат. На Ямале закредитовано 54 процента населения региона, в Югре – 69 процентов. А в Тюменской области кредиты открыты у 70 процентов населения. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.

Что касается сумм, которые люди задолжали, то картина следующая: на Ямале средний показатель 312 тысяч рублей, в Ханты-Мансийском округе – 409, а в Тюменской области сумма гораздо меньше - 222,5 тысячи рублей.

Показатели «матрешки» мало отличаются от остальной части страны: число закредитованных людей одинаково практически по всей России.