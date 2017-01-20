200 выставок в год

В Интеллект-центре ноябрьцев ждут книжные выставки

В 2016 году в Интеллект-центре прошло 200 выставок, но и в году наступившем здесь обороты сбавлять не планируют. Ноябрьцев уже ждут экспозиции, посвященные отважным мореплавателям, главной теме года – экологии и даже святкам. В январе одновременно работает около 10 стендов. Но книги оказываются там после строгого отбора. Важна и обложка, и содержание.

Но стенды открывают и по случаю получения книжных новинок. За последние полгода фонды центра пополнились двумя сотнями изданий. Заявки на их приобретение оставляют сами читатели. В их числе не только посетители библиотеки со стажем, но и молодые люди.

Выставки в Интеллект-центре обновляются каждый месяц. Книги со стендов, как обычно, выдают на 15 дней. Но если миры со страниц затянули, всегда можно продлить срок, чтобы дочитать книгу до корочки.