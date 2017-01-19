ЕГЭ в этом году пройдет без серьёзных изменений

Об этом рассказали родителям на общегородском собрании

Итоговый экзамен в этом году напишут 622 выпускника. До 1 февраля им необходимо будет написать заявление с перечнем сдаваемых предметов. Как и раньше, обязательными являются математика и русский язык, остальные – на усмотрение выпускников. Причем, если ученик решит изменить свое мнение, ему нужно будет подтвердить это документально.

Основной этап сдачи ЕГЭ – с 26 мая по 1 июля, дополнительный – с 5 по 16 сентября. Для получения аттестата необходимо сдать русский язык на 24 балла, математику профильного уровня – на 27, а базового – получить не менее трех баллов из пяти. Ознакомиться с вариантами контрольно-измерительных материалов можно на сайте Федерального института педагогических измерений.