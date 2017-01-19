«Я сдам ЕГЭ!»

В Ноябрьске пройдёт конкурс агитматериалов

В январе в Ноябрьске состоится конкурс агитационных материалов «Я сдам ЕГЭ!» в поддержку положительного имиджа Единого государственного экзамена, а также позитивного настроя выпускников и их родителей при сдаче ЕГЭ, снятие психологического напряжения в преддверии государственной итоговой аттестации.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 11-х классов с индивидуальными или коллективными работами в двух номинациях: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Плакат может быть выполнен в жанре коллажа, рисунка, компьютерной графики, должен содержать слоган по тематике конкурса и настраивать на успешную сдачу Единого государственного экзамена либо призывать к соблюдению порядка во время его проведения.

В видеоролике выпускник школы, участвующий в съемках, должен выражать свою уверенность в успешной сдаче Единого государственного экзамена. Обязательное требование начала монолога выпускника – фраза «Я сдам ЕГЭ...». Желательно, чтобы фон съемок был узнаваем с точки зрения местоположения участника (например, местная достопримечательность).

Рейтинг конкурсных материалов будет определяться путем онлайн-голосования, организованого в официальной группе департамента образования Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте».

Победители и призеры получат дипломы.