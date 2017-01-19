Возможность проявить себя

Ноябрьцев приглашают принять участие в проекте «Кадровый потенциал»

Управление по делам семьи и молодежи предоставляет активным горожанам от 18 до 55 лет возможность для трудоустройства и карьерного роста. Они смогут проявить себя в проекте «Кадровый потенциал».

Конкурсный отбор пройдет в формате самопрезентации, собеседования и диалога с экспертной группой, которая формируется из представителей органов исполнительной власти, Городской Думы, предприятий и организаций города. Эксперты определят личностные и деловые качества, профессиональные способности претендентов. Участники будут решать задачи, выполнять практические и творческие задания.

Итогом проекта станет определение лауреатов. Те из них, кто лучше других продемонстрирует свои профессиональные качества, получат рекомендации, в том числе на вакантные должности. Имена лауреатов будут занесены в реестр «Кадровый потенциал».

Желающие принять участие в проекте должны предоставить пакет документов в управление по делам семьи и молодежи Ноябрьска по адресу: ул. Изыскателей, 38а.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте УДСМ.