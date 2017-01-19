«Молодые лидеры года»

Победители конкурса определены

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизике» ежегодно проходит конкурс «Молодые лидеры года». Он направлен на привлечение молодых специалистов к повышению профессионального мастерства и достижению высоких производственных показателей. В течение всего 2016 года они участвовали в научных конференциях, конкурсах профессионального мастерства, тренингах, обучающих программах, корпоративных мероприятиях и социальных проектах, набирая конкурсные баллы, по результатам которых сформировался рейтинг молодых специалистов.

В начале января конкурсная комиссия подвела итоги, и на торжественной планерке руководство предприятия и коллеги чествовали молодых лидеров 2016 года.

Главный специалист отдела кадрового развития и подготовки персонала Наталья Павлович отметила: «На предприятии у каждого есть возможности для самореализации. Для нас, организаторов конкурса, важно, чтобы профессиональная среда для молодых сотрудников была интересной и развивающей, чтобы вклад каждого был оценен по заслугам».

Всего на предприятии работает более 50 молодых специалистов. Пятнадцать лучших по итогам 2016 года были отмечены памятными дипломами и денежными вознаграждениями. А победителями конкурса признаны Даниил Титов, начальник партии территориального подразделения «Ноябрьск», Дарья Полынова, геофизик геолого-геофизической службы, и Оксана Моргунова, геофизик геолого-геофизической службы.