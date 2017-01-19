Найти занятие по душе

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Центр «Кадет» приглашает на день открытых дверей

В центре «Кадет» 21 января пройдет день открытых дверей для нового набора воспитанников в гражданско-патриотическое, военно-патриотическое и физкультурно-оздоровительное направления, а также в Клуб молодой семьи «Мы».

Будущим воспитанникам представится возможность ближе познакомиться с объединениями, которые работают здесь, и принять решение, посещать или не посещать центр. В ходе мероприятия будут представлены показательные выступления воспитанников.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 31-57-34.

Начало в 12.00.