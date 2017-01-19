Отбор кандидатов стартовал

Желающих поступить в военное учебное заведение приглашает военкомат

Военный комиссариат городов Ноябрьск и Муравленко проводит отбор кандидатов для поступления в 2017 году в военно-учебные заведения Министерства обороны РФ по программе высшего образования. В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ (в том числе женского пола), имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу. Прошедшие военную службу – до 24 лет.

По программе среднего профессионального образования в качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее образование, до достижения ими возраста 22 лет, не проходившие военную службу. Прошедшие военную службу – до 24 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.

Телефон для справок: 42-46-08.