«Моя альтернатива»

Стартовал всероссийский конкурс

Молодежи предлагают рассказать о своем здоровом образе жизни. Сбор заявок для участия в национальном конкурсе «Моя альтернатива» начался. Заполнить анкету нужно на сайте общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Конкурс пройдет в три этапа. На первом – участники предоставят видеоролики о своем здоровом образе жизни. Это может быть спорт или увлечения, где присутствует соревновательный дух. Второй этап пройдет в формате открытого интернет-голосования, а на третьем – финалисты покажут свои видеоролики на молодежном фестивале «Моя альтернатива» в Москве.

Пять победителей получат дипломы и денежные премии. К примеру, за первое место предусмотрено 75 тыс. рублей.

Заполнить анкету и предоставить материалы необходимо до 19 февраля.

Фото ligazn.ru.