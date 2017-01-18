Северному широтному ходу быть

Работу над проектом прокомментировал министр транспорта
Проектная документация для реализации «Северного широтного хода» уже утверждена. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Кобылкин после торжественного открытия аэропорта «Рощино».
Напомним, в конце прошлого года правительство Ямала и РЖД заключили соглашение, в рамках которого предусмотрено строительство железной дороги Обская – Новый Уренгой. Протяженность магистрали составит 707 километров.
Министр транспорта Максим Соколов, который возглавляет рабочую группу по развитию Арктики, подчеркнул важность этого проекта для развития северного региона и транспортной схемы страны в целом. Хотя судьба Северного широтного хода одно время буквально висела на волоске. «У нас были серьезные сокращения бюджетной федеральной целевой программы, и нам пришлось принимать экстренные варианты по поиску инвесторов, замены бюджетного финансирования на внебюджетные источники. И сегодня такая модель сформирована, представлена в правительство. Я очень надеюсь, что в ближайшее время старт этого проекта все же состоится», – отметил Максим Соколов.
Фото с сайта правительства ЯНАО.