К вопросу о науке

На Ямале пройдёт Арктический образовательный форум

Планируется, что в нем примут участие 350 человек, в том числе представители Минобрнауки России и университетов Европы. Здесь пройдут дискуссии по двум направлениям: участники обсудят образование коренных народов Севера и профессиональное развитие в условиях Арктической зоны. А также состоятся мастер-классы и пленарное заседание, будут работать тематические площадки. Кроме того, запланирован Фестиваль арктических профессий и Этнокультурный фестиваль. Форум состоится с 28 февраля по 1 марта в Салехарде, заявки на участие принимают до 1 февраля в департаменте образования ЯНАО на адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .